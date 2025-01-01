Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз
У середу, 29 жовтня, на Землі очікується магнітна буря з індексом K5, що відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували один спалах класу С. Вони практично не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський оголосив про створення коаліції підтримки енергосектору України
28 жовтня, 23:19
Листопад знову принесе аномальну погоду в Україну: синоптик дав прогноз на місяць
28 жовтня, 22:43
У Луцьку на людину напала зграя собак
28 жовтня, 22:12
Медіа
відео
1/8