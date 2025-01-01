Чи очікувати магнітні бурі 29 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 29 жовтня, на Землі очікується магнітна буря з індексом K5, що відповідає сильним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували один спалах класу С. Вони практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
