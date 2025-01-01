29 жовтня на Волині: гортаючи календар

Ольга Яблонська (на фото)



Також в цей день святкує день народження головний інженер ТОВ "Вест Вей" Олег Гушинець та письменник Олександр Шумілін.



ВолиньPost вітає їх із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



За православним календарем 29 жовтня іменини відзначають Олексій Євгеній, Марія.



Сьогодні, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом.



На Волині 29 жовтня у 1963 році в селі Литовеж поблизу Нововолинська стала працювати шахта №9.

