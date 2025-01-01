Скільки коштують кози та вівці на Волині: огляд цін





Осінь традиційно вважається піковим сезоном для таких продажів: господарі скорочують поголів’я перед зимою, щоб зменшити витрати на корми, підстилку та утримання в холодний період. Часто в оголошеннях прямо зазначено: «немає чим годувати», «продаю, бо не маю де тримати взимку» або «залишаю тільки одну козу».



Ціни на кіз стартують від 400 гривень. Молоді кози та козенята, без продуктивних показників, продаються переважно в межах 1000–2000 грн. Дійні кози, які вже дають молоко, коштують 2500–3500 грн, залежно від віку та кількості надоїв.



Особливої уваги заслуговують племінні породи, такі як зааненські кози — від 4000 до 5000 грн. Часто згадується висока продуктивність і спокійний характер. Альпійські кози — 3500–4500 грн, залежно від віку та наявності документів, нубійські кози — рідше трапляються, але ціни сягають 5000 грн і вище, особливо за молодих самок з родоводом.



Щодо овець, то пропозицій менше, але ціни також варіюються. Молоді вівці та барани продаються в межах 1500–2500 грн, а дорослі вівцематки — 2500–3000 грн. Вівці породи суфолк продають до 6500, а дорпери від 4000 до 21 000. У деяких випадках господарі пропонують невеликі отари (3–5 голів) зі знижкою або обмін.



Осінь — традиційний період для купівлі худоби, адже до зими господарі прагнуть оновити або скоротити поголів’я, а нові власники — підготуватись до весняного розведення.

