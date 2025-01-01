На війні загинув лучанин Вадим Смірнов
Сьогодні, 09:15
У боях із російськими загарбниками на Донеччині обірвалося життя мешканця Луцька Вадима Смірнова.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Смірнов Вадим Ігорович, 13.05.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника-оператора 2 штурмового відділення 3 штурмового взводу 3 штурмової роти», - зазначив мер.
Старший солдат Вадим Смірнов загинув 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - додав Ігор Поліщук.
