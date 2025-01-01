На війні загинув лучанин Вадим Смірнов

У боях із російськими загарбниками на Донеччині обірвалося життя мешканця ЛуцькаПро це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату. Смірнов Вадим Ігорович, 13.05.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника-оператора 2 штурмового відділення 3 штурмового взводу 3 штурмової роти», - зазначив мер.Старший солдат Вадим Смірнов загинув 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - додав Ігор Поліщук.