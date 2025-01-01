На Волинь «на щиті» повертається 25-річний Герой Андрій Шумік

Спочити вічним сном повертається до Каменя-Каширського на Волині молодий солдат – 25-річний Андрій Шумік.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.

Сьогодні, 29 жовтня, очікують прибуття скорботного кортежу із тілом померлого воїна.

«Закликаємо всіх людей у цей скорботний день віддати останню шану нашому Герою та зустріти гідно: на колінах, з квітами, патріотичною символікою, живим коридором Слави», - йдеться у повідомленні міськради.

Маршрут руху скорботного кортежу: с.Підцир'я—вул. Ковельська–вул. Відродження–вул. Магдебурзького права– центр міста–вул. Ковельська.

Нагадаємо, боєць помер 25 жовтня 2025 року в Харківській області під час несення військової служби.

«Дуже тяжко прийняти втрату молодого, повного сил, енергії Захисника. Вічна пам'ять, Слава, честь нашому оборонцю. Хай Господь прийме його душу в свої обійми. Глибока і невиліковна рана в серцях людей, які знали і любили воїна. Розділяємо горе втрати із рідними Андрія Шуміка. Сил, терпіння вам, щоб прийняти страшну втрату», - зазначили у міськраді.

