У місті на Волині будуватимуть житло для сімей військових





Про це пише



Що і де збудують



Забудовник «Орбітабуд» зведе житловий район на вулиці Героїв України, 18 — на ділянці площею 2,2 га. Проєктом передбачено три будинки на 454 квартири, паркову зону для відпочинку й спорту, а також нову дорогу.



23 жовтня під час сесії Ковельської міської ради товариство отримало дозвіл на укладення договору суперфіції, що дає право користуватися земельною ділянкою й розпочати підготовчі роботи. Незабаром територію обгородять, туди заїде техніка.



Як повідомив перший заступник міського голови Тарас Яковлев, безпосереднє будівництво планують розпочати у 2026 році, а завершити — у 2028-му.



Скільки житла виділять військовим



За умовами інвестиційного конкурсу забудовник передасть 13,7% від загальної площі будинків (3 385 м²) у комунальну власність громади. Ці квартири нададуть сім’ям військовослужбовців.



«За попередніми підрахунками, це близько 80 квартир, але точна кількість залежатиме від їхньої площі», — пояснив Тарас Яковлев.



Умови отримання житла



Розподіл квартир відбуватиметься відповідно до Порядку забезпечення житлом сімей військових, затвердженого рішенням міськради у квітні 2025 року.



Житло надаватимуть на умовах співфінансування:



75% вартості покриватиме міський бюджет;



25% сплачуватиме учасник програми.



Основні категорії претендентів:



80% квартир — для сімей загиблих (померлих) захисників;



20% квартир — для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю І–ІІІ груп унаслідок війни.



Сім’ї зниклих безвісти зможуть отримати житло лише після зміни статусу військового — коли стане відомо, що він повернувся або загинув (таке уточнення ухвалили рішенням міськради від 27 серпня 2025 року).



Скільки родин потребують житла



За словами Тараса Яковлева, у Ковельській громаді нині близько 180 сімей загиблих захисників, понад 120 зниклих безвісти та орієнтовно 6 тисяч учасників бойових дій (приблизні дані — mm).



Через велику кількість претендентів влада планує в майбутньому збудувати житло ще на двох вулицях — Івасюка та Вікторії Ковальчук. Проведення інвестиційних конкурсів для цих об’єктів заплановане на 2026 рік.



Сумніви щодо механізму співфінансування



1 грудня міська рада розпочне прийом документів від претендентів на участь у програмі. Однак деякі представники громадськості вважають це передчасним кроком.



«Я здивувався, що вже оголосили прийом документів. Так, передбачено, що 25% від вартості житла мають сплачувати сім’ї військових, але механізм цього співфінансування ще не розроблений», — зазначив Юрій Корецький, батько загиблого захисника та представник Волині в Раді родин загиблих при Міністерстві у справах ветеранів України.



Він додає також про можливі колізії розробленого міськрадою порядку із Житловим Кодексом, розробленим за радянських часів. До прикладу, за Житловим Кодексом претендентом на житло може бути людина, яка не забезпечена житлом і стоїть на черзі. А згідно із розробленим порядком житло можна отримати незалежно від того, чим людина володіє.



У юридичному відділі міськради цю проблему не коментують.



«Поки нічого сказати не можу. Звертайтесь до керівництва», — повідомив телефоном начальник відділу Геннадій Куптій.



«Ситуація з’ясується після виготовлення проєктно-кошторисної документації, коли будуть реєструвати квартири як майбутні об’єкти нерухомості . У цьому випадку потрібно буде зареєструвати частину квартири на місто і — частину на людину. До нас ще такого в Україні не робили, тому й прогнозувати складно», — пояснює заступник міського голови Тарас Яковлев.



Додає, що поки що не вирішили, як саме ділитимуть площу: чи буде більше квартир менших, чи навпаки — менше квартир, але ті матимуть більшу квадратуру.



Також ще не розібрались, як бути, якщо людина захоче скористатись програмою і сплатити понад 25%, щоб купити додатково житлові квадрати, поверх тих, що виділяє місто.



При цьому Яковлев наголошує, що за розробленим міською радою порядком 13,7% площі будівництва точно відводять для сімей загиблих військових та інших категорій з-поміж захисників.

