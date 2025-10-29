У разі удару Росії НАТО може «зрівняти Москву із землею»: міністр оборони Бельгії

Тео Франкен в інтерв'ю виданню De Morgen сказав, що у разі удару Росії по столиці країни-члена НАТО "зрівняють Москву з землею". Російське посольство в Бельгії назвало такі заяви безвідповідальними.



Про це пише



Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати.



На запитання, чи не боїться він, що одного дня путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, очільник оборонного відомства Бельгії відповів: "Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею".



Посольство РФ у Бельгії оприлюднило заяву, в якій назвало слова Франкена "провокаційними" і "безвідповідальними".



"Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням... мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни", – зазначили в посольстві РФ.



У тому ж інтерв'ю Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю.



За словами міністра, він більше переймається через можливі гібридні дії РФ.



"Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", – навів він як приклад.



Тим часом на висловлювання очільника Міноборони Бельгії відреагувала російська сторона.



Як відомо, Росія неодноразово вдається до провокацій з порушенням повітряного простору країн НАТО, найбільш резонансною з яких було вторгнення в повітряний простір Естонії в середині вересня.



Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич раніше заявив, що рішуча реакція Альянсу на вторгнення РФ в повітряний простір Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Бельгіїв інтерв'ю виданню De Morgen сказав, що у разі удару Росії по столиці країни-члена НАТО "зрівняють Москву з землею". Російське посольство в Бельгії назвало такі заяви безвідповідальними.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання De Morgen.Франкен наголосив, що країнам Заходу не варто дозволяти собі погрожувати.На запитання, чи не боїться він, що одного дня путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю, очільник оборонного відомства Бельгії відповів: "Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею".Посольство РФ у Бельгії оприлюднило заяву, в якій назвало слова Франкена "провокаційними" і "безвідповідальними"."Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням... мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни", – зазначили в посольстві РФ.У тому ж інтерв'ю Франкен висловив сумнів у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю.За словами міністра, він більше переймається через можливі гібридні дії РФ."Зелені чоловічки" в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти "нацистського режиму". Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", – навів він як приклад.Тим часом на висловлювання очільника Міноборони Бельгії відреагувала російська сторона.Як відомо, Росія неодноразово вдається до провокацій з порушенням повітряного простору країн НАТО, найбільш резонансною з яких було вторгнення в повітряний простір Естонії в середині вересня.Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО генералраніше заявив, що рішуча реакція Альянсу на вторгнення РФ в повітряний простір Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію