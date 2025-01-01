У нацпарку на Волині встановили автоматичну метеостанцію





Про це Тетяна Близнюк.



Станція визначає: температуру та вологість повітря, швидкість і напрямок вітру, кількість опадів і атмосферний тиск за барометром. Як зазначила Тетяна Близнюк, завдяки метеостанції фахівці парку зможуть оперативно відстежувати зміни погодних умов та використовувати ці дані для моніторингу екологічних процесів у нацпарку і планувати природоохоронні заходи.



Метеостанцію придбали у рамках співпраці з громадською організацією Інститут дорадництва "Чисте довкілля" та працівниками кафедр екології та агрономії Луцького національного технічного університету.



“Нам у купівлі станції посприяв меценат від "Чистого довкілля", який вирішив залишитися інкогніто. Ми дуже вдячні, бо раніше ми десь просили дані про метереологічні показники, або купували, старалися десь їх дістати. А тепер будемо мати власні, так само будемо ділитися з студентами-практикантами, науковцями”, — сказала виконувачка обов'язків директора.



Вона додала, що наявність станції допоможе під час підготовки літопису природи — основного наукового документа заповідника, в якому висвітлені основні результати спостережень за природними процесами і явищами.



Станція живиться від сонячної батареї, тому зможе працювати під час проблем з енергопостачанням, зауважила Тетяна Близнюк.

