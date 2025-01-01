Аварія у Луцьку на Соборності: зіткнулися дві автівки





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Учора патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.



На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля Skoda, виконуючи поворот ліворуч, не переконався в безпечності маневру, унаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ.



У результаті автопригоди обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.



На водія, який порушив правила дорожнього руху, патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.



