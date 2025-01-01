Аварія у Луцьку на Соборності: зіткнулися дві автівки

Аварія у Луцьку на Соборності: зіткнулися дві автівки
У Луцьку сталася ДТП за участю двох автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.

На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля Skoda, виконуючи поворот ліворуч, не переконався в безпечності маневру, унаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ.

У результаті автопригоди обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.

На водія, який порушив правила дорожнього руху, патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія у Луцьку на Соборності: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:15
У разі удару Росії НАТО може «зрівняти Москву із землею»: міністр оборони Бельгії
Сьогодні, 14:11
У нацпарку на Волині встановили автоматичну метеостанцію
Сьогодні, 13:49
Суддівсько-прокурорська родина придбала апартаменти в Буковелі на 20 млн гривень
Сьогодні, 13:07
Поставки російської нафти зменшилися на тлі погодних умов та санкцій
Сьогодні, 12:30
Медіа
відео
1/8