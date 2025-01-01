У путіна чекають миру з Україною протягом року: Росія і США «близькі» до рішення





Про це заявив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, повідомляє



"Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося", - сказав Дмитрієв під час виступу на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії.



Чиновник додав, що він "вірить" у можливість досягнення миру з Україною протягом року. На його думку, Росія і США близькі до "дипломатичного вирішення" війни.



Дмитрієв також цинічно додав, що співпраця Росії, США та Саудівської Аравії - країн, які володіють найбільшими запасами природних ресурсів - нібито зробить світ безпечнішим.



"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більш масштабне протистояння. Для цього нам потрібно діяти краще, ніж раніше, а не гірше", - додав він.



Візит Дмитрієва до США



Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв відвідав США. Це сталося практично відразу після того, як США ввели проти Росії нові санкції. Вони торкнулися російських гігантів - "Роснефть" і "Лукойл".



Під час свого візиту Дмитрієв запевняв, що санкції нібито не вплинуть на Росію, а тільки призведуть до зростання цін на заправках у США.



Також він несподівано заявив про те, що США, Україна і Росія нібито близькі до вирішення війни дипломатичним шляхом.



Після цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна нібито готова прийняти концепцію США для завершення війни проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кремлі вважають, що мир між Росією та Україною нібито може настати протягом року. Вашингтон і Москва "можуть знайти" рішення.Про це заявив спецпредставник російського диктатора, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося", - сказав Дмитрієв під час виступу на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії.Чиновник додав, що він "вірить" у можливість досягнення миру з Україною протягом року. На його думку, Росія і США близькі до "дипломатичного вирішення" війни.Дмитрієв також цинічно додав, що співпраця Росії, США та Саудівської Аравії - країн, які володіють найбільшими запасами природних ресурсів - нібито зробить світ безпечнішим."Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більш масштабне протистояння. Для цього нам потрібно діяти краще, ніж раніше, а не гірше", - додав він.Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв відвідав США. Це сталося практично відразу після того, як США ввели проти Росії нові санкції. Вони торкнулися російських гігантів - "Роснефть" і "Лукойл".Під час свого візиту Дмитрієв запевняв, що санкції нібито не вплинуть на Росію, а тільки призведуть до зростання цін на заправках у США.Також він несподівано заявив про те, що США, Україна і Росія нібито близькі до вирішення війни дипломатичним шляхом.Після цього міністр закордонних справ Росіїзаявив, що його країна нібито готова прийняти концепцію США для завершення війни проти України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію