Історія мами експолоненого морпіха з Луцька стала сюжетом для вистави: як у Волинському драмтеатрі готуються до прем'єри





Театр працює над особливим проєктом, що реалізовується за підтримки Українського культурного фонду та швейцарсько-українського Проєкту UCORD в межах конкурсної програми «Партнерство задля розвитку», ЛОТ2 «Згуртованість через культуру».



ІСТОРІЯ ПРО НАДІЮ НА ПОВЕРНЕННЯ



Військовий перебував у Маріуполі разом із пітбулем Афіною, яка врешті залишилась сама в окупованому місті. Мама військового рік намагалася знайти її, і врешті Афіна таки повернулася додому, як і її господар.



"Ця історія про відданість і любов, про втрату та віру. Вона оживе на театральній сцені й дасть голос тим, хто щодня чекає на своїх рідних з полону та тим, хто боронить незалежність нашої держави. Особливістю цієї вистави стане те, що до її створення долучиться Наталія Ніколаєва – мама військового, яка стала символом незламної віри та надії", - зазначають у театрі.



Також до постановки залучать військових, які зможуть спробувати себе в ролі акторів, що додасть виставі особливої глибини.



"Ми віримо, що мистецтво може зцілювати. Воно здатне об’єднувати людей, нагадувати про головне й дарувати сенс там, де його так не вистачає. Саме це ми хочемо зробити разом із вами – глядачами.

Проєкт триватиме з 1 жовтня до 15 листопада. Прем’єра вистави «У пошуках Афіни» запланована у листопаді, тож стежте за сторінками театру, щоб не пропустити цю важливу подію", - наголошують у театрі.



Дивіться відео, як народжується вистава.







Відверті інтерв’ю мами звільненого з полону, військових та режисерки-постановниці вистави «У пошуках Афіни» – про силу театру, що об’єднує, підтримує і повертає віру.





Це велика честь і водночас відповідальність – говорити мовою мистецтва про правду війни, силу духу та незламність наших захисників.



Відбулось також засідання робочої групи грантового проєкту, під час якого презентували сценарій майбутньої вистави, обговорили основні творчі та організаційні питання й ухвалили ключові рішення щодо подальшої роботи.





