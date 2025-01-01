На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО

У Ковелі правоохоронці зустріли 14 жителів Донецької області, які прибули евакуаційним потягом. Серед них – п’ятеро маломобільних осіб.Про це повідомили упресслужбі поліції Волині.Поліцейські Ковельського Районного управління ГУНП у Волинській області допомогли людям зійти з потяга, перенести речі та забезпечили їхній супровід до транспорту, який доставить внутрішньо переміщених осіб до місць тимчасового розміщення у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах.Волинські поліцейські продовжують дбати про безпеку та підтримку громадян, які були змушені залишити свої домівки через збройну агресію, і сприяють організації евакуаційних заходів на території області.