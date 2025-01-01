На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО

На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
У Ковелі правоохоронці зустріли 14 жителів Донецької області, які прибули евакуаційним потягом. Серед них – п’ятеро маломобільних осіб.

Про це повідомили упресслужбі поліції Волині.

Поліцейські Ковельського Районного управління ГУНП у Волинській області допомогли людям зійти з потяга, перенести речі та забезпечили їхній супровід до транспорту, який доставить внутрішньо переміщених осіб до місць тимчасового розміщення у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах.

Волинські поліцейські продовжують дбати про безпеку та підтримку громадян, які були змушені залишити свої домівки через збройну агресію, і сприяють організації евакуаційних заходів на території області.
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція, переселенці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Історія мами експолоненого морпіха з Луцька стала сюжетом для вистави: як у Волинському драмтеатрі готуються до прем'єри
Сьогодні, 16:25
На Волині зустріли евакуаційний потяг з жителями Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 16:11
У путіна чекають миру з Україною протягом року: Росія і США «близькі» до рішення
Сьогодні, 15:58
Аварія у Луцьку на Соборності: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:15
У разі удару Росії НАТО може «зрівняти Москву із землею»: міністр оборони Бельгії
Сьогодні, 14:11
Медіа
відео
1/8