У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка перебувала в безпорадному стані
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора у Луцьку ми отримали повідомлення, що з квартири однієї з багатоповерхівок вже декілька годин лунають крики та просять допомоги.

Поліцейські зʼясували, що в цій квартирі проживає самотня літня жінка, яка погано пересувається.

На місце події також прибули медики та рятувальники, які відчинили двері. В квартирі знаходилась жінка в безпорадному стані та не могла самостійно підвестись.

Спільними зусиллями ми підняли жінку, після чого медики надали їй необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

