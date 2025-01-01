У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка перебувала в безпорадному стані

Патрульні допомогли літній жінці, яка перебувала в безпорадному стані.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора у Луцьку ми отримали повідомлення, що з квартири однієї з багатоповерхівок вже декілька годин лунають крики та просять допомоги.Поліцейські зʼясували, що в цій квартирі проживає самотня літня жінка, яка погано пересувається.На місце події також прибули медики та рятувальники, які відчинили двері. В квартирі знаходилась жінка в безпорадному стані та не могла самостійно підвестись.Спільними зусиллями ми підняли жінку, після чого медики надали їй необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.