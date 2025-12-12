На війні загинув Герой з Луцька Михайло Чернюк

Михайло Чернюк.



Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Чернюк Михайло Миколайович, 07.06.1989 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу 3 прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії - номера обслуги другої групи автоматичних гранатометів прикордонної застави вогневої підтримки третього відділу прикордонної служби ( тип С) другої прикордонної комендатури швидкого реагування.



Старший солдат Чернюк Михайло Миколайович загинув 12.12.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



