В Кремлі відкинули нові пропозиції щодо різдвяного перемир'я





Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс", пише



Представник держави-агресора заявив, що РФ нібито хоче "не перемир'я, яке дасть Києву перепочинок і можливість підготуватися до продовження війни, а повноцінного миру".



За словами Пєскова, позиція Москви "добре відома як у США, так і в Україні".



Представник Кремля підкреслив, що Росія хоче досягти своїх цілей.



"Зараз ідеться про те, чи виходимо ми на, як каже президент Трамп, угоду, чи не виходимо... Якщо в українців присутнє і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду миттєвими нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь", - йдеться в повідомленні.



Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво, висловивши сподівання, що російська влада "має залишки людяності і може залишить людей в спокої на декілька днів".



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США підтримали ідею перемир'я на Різдво та новорічні свята, але це все залежить від політичної волі РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія відкидає пропозицію про припинення вогню на фронті на час різдвяних свят.Про це заявив прессекретар глави Кремля, якого цитує російський "Интерфакс", пише Українська правда Представник держави-агресора заявив, що РФ нібито хоче "не перемир'я, яке дасть Києву перепочинок і можливість підготуватися до продовження війни, а повноцінного миру".За словами Пєскова, позиція Москви "добре відома як у США, так і в Україні".Представник Кремля підкреслив, що Росія хоче досягти своїх цілей."Зараз ідеться про те, чи виходимо ми на, як каже президент Трамп, угоду, чи не виходимо... Якщо в українців присутнє і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду миттєвими нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові в цьому брати участь", - йдеться в повідомленні.Федеральний канцлер Німеччинизапропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво, висловивши сподівання, що російська влада "має залишки людяності і може залишить людей в спокої на декілька днів".Президентзаявив, що Україна та США підтримали ідею перемир'я на Різдво та новорічні свята, але це все залежить від політичної волі РФ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію