Рада підтримала встановлення хвилини мовчання на законодавчому рівні





За відповідний законопроєкт № 14144 проголосували 314 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк, пише



Автори законопроєкту пояснювали: хвилину мовчання необхідно законодавчо закріпити для визначення єдиних підходів до її організації та поширення у всіх сферах суспільного життя.



Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок російської збройної агресії проводиться щоденно о 9:00.



Згідно із законопроєктом, органи державної влади та місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їхнього управління.



Оголошення також має проводитися через медіа, незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.



У вересні у КМВА оголосили, що щоденно перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Алгоритм дій для водіїв передбачає зупинку руху в безпечному місці на «аварійці». На час хвилини мовчання водії можуть вийти з авто та/або схилити голову, згадати близьких та знайомих, хто віддав своє життя у війні проти росії.

