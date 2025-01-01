Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Данилюка

Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Данилюка
Війна забрала молоде життя захисника України, ковельчанина Данилюка Юрія Анатолійовича, солдата, кулеметника 1-го механізованого відділення 2-го механізованого батальйону військової частини А5002.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

"Він загинув 30 червня 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Писарівка на Сумщині.

Прощання з воїном відбудеться у середу, 17 грудня, за наступним порядком:

11:30 – служба в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5);

13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.

Зазначаться, що поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


