Підтвердили загибель воїна з Волині Юрія Данилюка
Сьогодні, 16:27
Війна забрала молоде життя захисника України, ковельчанина Данилюка Юрія Анатолійовича, солдата, кулеметника 1-го механізованого відділення 2-го механізованого батальйону військової частини А5002.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Він загинув 30 червня 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Писарівка на Сумщині.
Прощання з воїном відбудеться у середу, 17 грудня, за наступним порядком:
11:30 – служба в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5);
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначаться, що поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
