Британія виділяє 600 мільйонів фунтів на ППО для України
Велика Британія виділить 600 мільйонів фунтів (близько 800 мільйонів доларів — ред.) на посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України, цитує його «Суспільне».

Гілі зазначив, що протиповітряна оборона є «абсолютним пріоритетом» і нагадав, що лише за останні два місяці було здійснено 20 тисяч атак дронами й ракетами.

«… сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів стерлінгів на тисячі систем протиповітряної оборони, ракет і автоматизованих турелей для збивання безпілотників, які будуть надані впродовж 2026 року», — заявив Джон Гілі.

Він додав, що Велика Британія розробила та постачатиме в Україну дрони-перехоплювачі Octopus. Також країна продовжить фінансування власної армії для підготовки військ до розгортання безпекових сил в Україні.

«Учора в Берліні були сигнали про прогрес у мирних переговорах, який є більшим, ніж будь-коли протягом цієї війни. І завдяки Коаліції охочих ми підвищуємо рівень нашої готовності», — наголосив британський міністр оборони Британії.

Джон Гілі також зазначив, що Велика Британія може розгорнути не лише війська на землі, а й літаки у повітрі.

