Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.
