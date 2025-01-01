Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 17 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 17 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 грудня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обірвалося життя воїна з Волині Миколи Синчука
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
На Донеччині трагічно обірвалося життя воїна з Волині Сергія Гончаренка
Сьогодні, 19:09
Британія виділяє 600 мільйонів фунтів на ППО для України
Сьогодні, 18:34
На Волині знайшли повітряну кулю з білоруськими цигарками
Сьогодні, 17:19
Медіа
відео
1/8