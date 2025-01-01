Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 17 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 17 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

