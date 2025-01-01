На Донеччині трагічно обірвалося життя воїна з Волині Сергія Гончаренка

Гончаренко Сергій Олександрович, 1976 року народження.



Про це повідомили у громаді.



"Життя оборонця трагічно обірвалося у Донецькій області 11 грудня 2025 року. Неможливо знайти слова втіхи і розради для рідних людей військовослужбовця. Втрата близької та дорогої людини одвічним болем залишиться в серцях родичів, друзів та близьких. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття. Солдату – вічна шана, пам'ять, Слава і низький уклін за його витримку та героїзм", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із військовослужбовцем повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

