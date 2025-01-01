Обірвалося життя воїна з Волині Миколи Синчука

Обірвалося життя воїна з Волині Миколи Синчука
Чорні звістки продовжують надходити на Волинь. Про втрату воїна-захисника повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.

Про це йдеться на сторінці громади.

"Завчасно обірвалося життя ще одного нашого мужнього Героя, жителя села Воєгоща – Синчука Миколи Івановича, 1976 року народження. Серце бійця несподівано зупинилося 15 грудня 2025 року в Харківській області", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Деталі прибуття скорботного кортежу із Захисником будуть інформувати додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

