Обірвалося життя воїна з Волині Миколи Синчука
Сьогодні, 20:36
Чорні звістки продовжують надходити на Волинь. Про втрату воїна-захисника повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді.
Про це йдеться на сторінці громади.
"Завчасно обірвалося життя ще одного нашого мужнього Героя, жителя села Воєгоща – Синчука Миколи Івановича, 1976 року народження. Серце бійця несподівано зупинилося 15 грудня 2025 року в Харківській області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі прибуття скорботного кортежу із Захисником будуть інформувати додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці громади.
"Завчасно обірвалося життя ще одного нашого мужнього Героя, жителя села Воєгоща – Синчука Миколи Івановича, 1976 року народження. Серце бійця несподівано зупинилося 15 грудня 2025 року в Харківській області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі прибуття скорботного кортежу із Захисником будуть інформувати додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ветеранам вручили сертифікати на житло. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Загинув підліток: молодика, який п'яний спричинив смертельну ДТП біля Луцька, взяли під варту
Сьогодні, 21:16
Обірвалося життя воїна з Волині Миколи Синчука
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 17 грудня
Сьогодні, 20:00