Обірвалося життя воїна з Волині Миколи Синчука





Про це йдеться на сторінці громади.



"Завчасно обірвалося життя ще одного нашого мужнього Героя, жителя села Воєгоща – Синчука Миколи Івановича, 1976 року народження. Серце бійця несподівано зупинилося 15 грудня 2025 року в Харківській області", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Деталі прибуття скорботного кортежу із Захисником будуть інформувати додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

