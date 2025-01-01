На Волині ветеранам вручили сертифікати на житло. ФОТО

У Волинській обласній військовій адміністрації вручили житлові сертифікати ветеранам війни та членам їхніх родин.Про це повідомляють у Волинській облдержадміністрації.Сертифікати вручили начальник Волинської ОВА, заступник голови ОВАта начальниця управління з питань ветеранської політики. Цього дня ще 21 волинянин отримав сертифікати на придбання власного житла в межах реалізації державної програми підтримки ветеранів.Вручення сертифікатів стало можливим завдяки Президентові України Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України, Міністерству у справах ветеранів України за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах реалізації інструменту Ukraine Facility.Троє ветеранів, які не змогли бути присутні особисто, отримають сертифікати за місцем проживання. Загалом у межах цієї програми компенсацію зможуть отримати 68 осіб із 73, включених до потреби 2025 року.Захід розпочали з хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять полеглих Героїв — тих, хто віддав життя за незалежність України. Присутні схилили голови у глибокій вдячності та скорботі, пам’ятаючи ціну, яку платить наша держава за свободу.Серед отримувачів сертифікатів — ветерани, які боронили Україну на найгарячіших напрямках Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Багато з них зазнали тяжких поранень, мають інвалідність І або ІІ групи, пройшли тривале лікування та реабілітацію.Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький наголосив, що підтримка ветеранів є і залишатиметься одним із ключових пріоритетів державної та регіональної політики:«Наш обов’язок — не лише дякувати словами, а забезпечувати реальні рішення. Підтримка ветеранів, ветеранок та родин полеглих Героїв — це напрям, який ми будемо послідовно розвивати і надалі».Заступник голови ОВА Тарас Шкітер поінформував, що у кожній громаді області впроваджуються програми підтримки ветеранів, які включатимуть соціальний супровід, пільги, реабілітацію та заходи для відновлення й відпочинку. Він підкреслив важливість контролю за виконанням цих програм і достатнього фінансування на місцях.Станом на 15 грудня 2025 року в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни обліковано 54 244 ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з Волинської області.У 2025 році на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з виплати грошової компенсації за належні для придбання житлові приміщення обласному бюджету Волинської області розподілено 169,7 млн грн, з яких:115,6 млн грн надійшли у липні,54,1 млн грн — зараховані у грудні та перераховані до місцевих бюджетів.У червні сертифікати отримали 47 ветеранів, у грудні — ще 21 ветеран.