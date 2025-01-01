Другий вирок Віктору Януковичу набрав чинності — 15 років увʼязнення
Сьогодні, 23:19
Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги адвокатів Віктора Януковича та залишив у силі вирок колишньому президенту за підбурення до дезертирства й незаконне переправлення через кордон — увʼязнення на 15 років.
Про це повідомляє Бабель, посилаючись на Офіс генерального прокурора України.
Прокурори довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України Янукович у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та за сприяння російських військових незаконно перетнув державний кордон. Разом із близько 20 людьми зі свого оточення та охорони вони полетіли на військових гелікоптерах РФ з Донеччини до Єйська в РФ, а далі через Анапу до Криму.
У Севастополі експрезидент підбурив охоронців виїхати до Росії. Частина з них так і не повернулася на військову службу в Україну.
Увесь маршрут контролювали та супроводжували російські військові, а погоджував — безпосередньо очільник Кремля Володимир Путін.
Також апеляційний суд відхилив скарги начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України часів Януковича та залишив вирок для нього в силі — 10 років позбавлення волі за незаконне переправлення осіб через кордон.
У січні 2019 року Януковича засудили до 13 років ув’язнення за державну зраду і пособництво у війні проти України. Також раніше повідомили про підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки президента за дезертирство. У квітні 2025-го колишній президент отримав другий вирок в українському суді.
