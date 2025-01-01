Два роки був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Козака

Знову біль непоправної втрати пронизує наші серця – на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із селища ШацькПро це повідомляють у Шацькій селищній раді."Козак Олександр Іванович, 3.11.1985 року народження, був мобілізований на військову службу 18 серпня 2023 року. У званні матроса боронив від ворога нашу державу в складі військової частини А4210. З 3 грудня 2023 року його вважали зниклим безвісти. Як зʼясувалося згодом, саме цього дня він прийняв свій останній бій на Херсонщині. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи", - йдеться у дописі.В рідному селищі у воїна залишилася сестра.Про день прибуття місії «на щиті» повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.