ЄС готує репараційний кредит Україні на €90 мільярдів





З них дві третини мають піти на військову підтримку з акцентом на інтеграцію європейської та української оборонної промисловості.



«На сьогодні пріоритетом, виходячи з російських активів, заморожених нами нещодавно на довший термін, є робота над сумою 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки, перш ніж з 1 січня 2028 року перейти до більш регулярного фінансування, яке є більш звичним у межах наступного бюджету ЄС, наступної фінансової рамки», - заявили в Єлисейському палаці.



Там також додали, що дискусія щодо гарантій, які слід надати Бельгії, просувається, але "ці гарантії повинні стосуватися всіх держав, щоб бути прийнятними".



Також, згідно з канцелярією французького президента, пріоритетом Єврокомісії є активи, які знаходяться у центральних депозитаріях Euroclean, а не суверенними активами РФ в комерційних банках.



«Це дозволяє працювати над гарантіями, які є цільовими та специфічними для центральних депозитаріїв, без додавання рівня юридичної складності. Сьогодні механізм надання позики на відшкодування суверенних активів, які знаходяться в комерційних банках, передбачає надання позик за діючими контрактами, які передбачають додаткові гарантії на випадок ризику судових спорів або системних ризиків», - пояснили в Єлисейському палаці.



Кошти, які планують виділити України, мають піти, передусім, на військову підтримку.



«Комісія зазначила в ході дебатів, що дві третини (вказаної суми - ред.) повинні піти на військову підтримку, а одна третина – на цивільну підтримку. Отже, у цьому репараційному кредиті буде військова складова, яка буде суттєвою, і робота, яку ми зараз проводимо, спрямована, з одного боку, на забезпечення всієї необхідної фінансової прозорості в цивільній сфері, з реформами, які також необхідні на європейському шляху України, а з іншого боку, що стосується військової сфери, ми наполягаємо, щоб були чіткі умови європейської преференції. Такої, яка дозволить сприяти інтеграції української та європейської оборонних промислових баз», - наголосив представник Єлисейського палацу.

