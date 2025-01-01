Як на пошті оформити «Зимову підтримку» та куди її витрачають волиняни. ВІДЕО

Станом на 16 грудня у всіх відділення Укрпошти на Волині триває прийом заяв для отримання виплати в межах програми "Зимова підтримка".Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова керівниці відділення №16Як оформити допомогу у відділеннях УкрпоштиАби оформити 1000 гривень у межах програми "Зимова підтримка", потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Якщо батьки подають заявку для дітей — необхідно надати свідоцтво про народження на кожну дитину. Для законних представників — показати документ, що посвідчує особу опікуна, сказала керівниця відділення №16. З її слів, також доступна послуга для маломобільних громадян."Спрямовуємо на "гарячу лінію" Укрпошти створити заявку. Вона приходить до нас на відділення, за адресою йде листоноша й оформлює заяву особисто з клієнтом", — говорить Наталія Шеверда.Як наголосила начальниця відділення №25, 1000 гривень у межах програми "Зимова підтримка" на руки не видається."Це віртуальна тисяча, якою можна розрахуватися на пошті або оплатити комунальні послуги, виписати газету або придбати якийсь товар", — каже Наталія Баранова. — На руки видаємо чек про оплату або комунальних платежів на тисячу або товару придбаного чи передплачених видань".Заявки на оформлення допомоги на поштових відділеннях приймають до 24 грудня включно, сказала операторка відділення №16 Майя Літвін. З її слів, крім оплати комунпослуг, тисячу гривень можна витратити й на продукти."Товари такі придбати: олія, гречка, крупи, рис, макарони, консерви, солодощів багато, чай, кава, новорічні подарунки, можна придбати набір м’ясних продуктів, — говорить Майя Літвін. — Але також багато хто донатить на ЗСУ. За тисячу гривень, яка надана від держави, можна ще замовити ліки".Пенсіонеркав одному з відділень Укрпошти оформлює "Зимову підтримку". Тисячу гривень від держави планує витратити на оплату комунальних послуг."На газ підуть, бо в нас за газ треба багато платити, — каже пенсіонерка. — Я сюди прийшла, бо я тут пенсію отримую".Людмила Стельмащук — жителька села Богушівка Луцької громади. Пошти у селі немає, тому жінка прийшла у центральне відділення обласного центру, аби оформити заяву й оплатити комунальні послуги.У мене немає "Дії", тому мусила прийти на пошту. Газ заплачу, бо багато газу палиться. Зарплати ж маленькі, мінімалочка. То хоч що-небудь, — говорить Людмила Стемальщук. — Звісно, це небагато, що це зараз тисяча? Зараз підеш, тисячу витратив в магазині — і немає нічого".зимова підтримка 2025Лучанкарозповіла, що не буде оформлювати 1000 гривень: "Мені не потрібно. Можливо, комусь треба буде, я не брала. В принципі, можна було на донати відправити".Місцева мешканка Ольга Яручик оформила "Зимову підтримку" через "Дію", але тисячу гривень ще не витратила."Думка була, щоб на ЗСУ відправити, але чогось таке враження, що невідомо куди вони йдуть. Тому тепер думка схиляється до книжок. Але, на жаль, в книгарню зайшла, а там сказали, що там не працює. Я стараюся помагати ЗСУ своїми справами й коштами. А ці гроші хочу так", — говорить Ольга Яручик.Як додала керівниця відділення №16, Кабмін продовжив термін використання "Зимової підтримки" з грудня-січня до кінця лютого 2026 року, аби люди мали більше часу розпорядитися виплатами. За її словами, йдеться про людей, які отримали виплату через Укрпошту, – ті, хто оформляв заявку у відділенні, так і пенсіонерів та отримувачів соцвиплат, яким гроші зарахували автоматично.Довідково: в Україні з 15 листопада почався прийом заявок на одноразову виплату 1 тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка". Оформити допомогу можна для себе і для дитини. 18 листопада Укрпошта також розпочала приймати заявки на одноразову виплату 1 тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка" у відділеннях по всій Україні. Кабмін очікує, що програмою "Зимова підтримка" взимку 2025-2026 років скористаються від 10 до 14 мільйонів українців. Вона передбачає одноразову виплату 1 тисячі гривень, а також 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій.