На Волині спіймали вантажівку із ялинками без документів. ФОТО

Поліцейські офіцери Сошичненської територіальної громади провели профілактичні заходи, спрямовані на дотримання вимог законодавства у сфері легальної заготівлі та перевезення новорічних ялинок.Про це повідомляють на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.Під час відпрацювання території громади, місцевими «шерифами» було зупинено вантажний автомобіль марки «Volvo», у якому перевозилися новорічні дерева. У ході перевірки встановлено, що законність походження ялинок не підтверджена відповідними документами.За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України. Наразі тривають подальші процесуальні дії.Нагадуємо: незаконна вирубка та обіг лісових ресурсів тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.Поліцейські офіцери громад Волинської області й надалі здійснюватимуть заходи з охорони довкілля та дотримання правопорядку у громадах.