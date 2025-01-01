Путін узаконив вилучення житла на окупованих територіях





Про це повідомляють видання Moscow Times та «Важные истории», пише



Йдеться про зміни до Федерального конституційного закону рф від 15 грудня, який минулого тижня (9 та 10 грудня) схвалила Державна дума рф і Рада федерації рф.



Згідно з документом, вилучатимуть «житлові будинки, квартири та кімнати, які мають ознаки безгосподарного майна». «Безгоспним» також визнаватимуть майно, власника якого «неможливо встановити», або у разі відсутності «дійсних документів» про те, кому воно належить.



Після цього нерухомість переходитиме окупаційним адміністраціям. У законі передбачено різні варіанти використання конфіскованого житла. Так, його можуть передати місцевим жителям, які втратили своє житло через бойові дії, або надавати як службове житло держслужбовцям, військовим, чиновникам, працівникам правоохоронних органів, вчителям та лікарям.



Крім того, вилучене майно дозволили здавати в оренду згідно з Житловим кодексом рф або розміщувати в ньому за договором соціального найму жителів, «які перебувають на обліку як нужденні».



Нові правила діятимуть до 2030 року. Якщо власник з’явиться після конфіскації, йому повинні виплатити матеріальну компенсацію, але це стосуватиметься лише громадян рф. Окупаційна адміністрація сама визначить прядок компенсації.



Напередодні Маріупольська міська рада повідомляла, що російська влада скоротила термін реєстрації нерухомості на окупованих територіях до 1 липня 2026 року. Раніше подати заявку можна було до 1 січня 2028 року.



У вересні ставленик росіян у Маріуполі заявляв, що на той час вилучили вже 1200 об’єктів житла.

