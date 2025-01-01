Підтвердили загибель Героя із Волині, який зник під Бахмутом понад 2 роки тому
Сьогодні, 09:16
На Волинь надійшла скорботна звістка: підтвердили загибель зниклого безвісти під Бахмутом Миколи Абрамовича з села Крупа.
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.
Солдат Микола Абрамович (16.05.1987 р.н.), номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу, загинув 21 травня 2023 року під час ведення бойових дій на Донеччині.
«Висловлюємо найглибші співчуття рідним та близьким загиблого Героя, розділяючи ваш невимовний біль і схиляючи голови у спільній скорботі», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.
Солдат Микола Абрамович (16.05.1987 р.н.), номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу, загинув 21 травня 2023 року під час ведення бойових дій на Донеччині.
«Висловлюємо найглибші співчуття рідним та близьким загиблого Героя, розділяючи ваш невимовний біль і схиляючи голови у спільній скорботі», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які гриби ростуть у лісах волинського Полісся в грудні
Сьогодні, 09:37
ЗМІ опублікували зміст документів, напрацьованих американськими та європейськими дипломатами
Сьогодні, 09:25
Підтвердили загибель Героя із Волині, який зник під Бахмутом понад 2 роки тому
Сьогодні, 09:16
Путін узаконив вилучення житла на окупованих територіях
Сьогодні, 09:06
На Волині спіймали вантажівку із ялинками без документів. ФОТО
Сьогодні, 08:25