Підтвердили загибель Героя із Волині, який зник під Бахмутом понад 2 роки тому

Миколи Абрамовича з села Крупа.



Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.



Солдат Микола Абрамович (16.05.1987 р.н.), номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу, загинув 21 травня 2023 року під час ведення бойових дій на Донеччині.



«Висловлюємо найглибші співчуття рідним та близьким загиблого Героя, розділяючи ваш невимовний біль і схиляючи голови у спільній скорботі», - зазначили у громаді.





