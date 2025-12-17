ЗМІ опублікували зміст документів, напрацьованих американськими та європейськими дипломатами

досягнення "мирної угоди".



Про це пише



Видання зазначає, що вперше за кілька місяців європейські чиновники заявили про хорошу співпрацю з американськими переговірниками.



NYT пише, що американські та європейські чиновники зазначили, що проєкти документів з питань безпеки були опрацьовані під час більш ніж восьми годин інтенсивних дискусій із президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками України в Берліні в неділю та понеділок. У переговорах взяли участь керівництво та посадовці з питань національної безпеки з близько десятка європейських країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію та Велику Британію.



Один із проєктів документів викладає загальні принципи. Вони, за словами двох американських посадовців та кількох європейських дипломатів, є зобов'язанням, подібним до гарантії статті 5 НАТО, в якій всі країни-члени зобов'язуються надати допомогу будь-якій країні, яка зазнала нападу.



Ще одна частина угоди, яку американські чиновники означили як "оперативний документ між військовими", містить більш детальну інформацію. У ній пояснюється, як американські та європейські сили будуть співпрацювати з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує знову захопити українську територію в найближчі роки.



NYT додає, що жоден з проєктів документів не був оприлюднений.



"Особи, ознайомлені з ними, заявили, що оперативний проєкт документа містить численні конкретні вказівки, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях можливого вторгнення Росії. Один американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності, заявив, що документ є "дуже конкретним" щодо того, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію, якщо вони відбудуться", - йдеться у публікації.



За даними видання, першочерговим завданням є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 000 військовослужбовців із сучасними обладнанням і підготовкою, аби вони були "потужним стримуючим фактором для Росії".



NYT у публікації зазначає: "Для порівняння, армія Німеччини налічує близько 180 000 озброєних військовослужбовців".



Створення таких збройних сил вимагатиме "постійної та значної підтримки" України, йдеться у спільній заяві лідерів 10 європейських країн та високопосадовців Європейського Союзу.



Один європейський дипломат, за даними NYT, зазначив без уточнень, що документ містить "дуже конкретні" деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні.



"У проєкті документа також зазначені деталі щодо військових сил під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Чиновники відмовилися надати конкретні дані про те, які країни розмістять війська в Україні, але Зеленський заявив у вівторок, що кілька країн пообіцяли це зробити в приватному порядку.



Очікується, що ці війська будуть базуватися на заході України, подалі від лінії фронту, і слугуватимуть додатковим засобом стримування будь-якої майбутньої агресії з боку Росії", - йдеться у публікації NYT.



У проєкті документа, пише NYT, також детально описано, як США допомагатимуть виявляти спроби Росії створити операції під "фальшивим прапором", які можуть дати Москві привід для відновлення військових дій. Офіційні особи вже роками заявляють, що це типова тактика Росії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські та європейські переговірники напрацювали проєкти двох документів підтримки України після потенційногоПро це пише Українська правда з посиланням на The New York Times.Видання зазначає, що вперше за кілька місяців європейські чиновники заявили про хорошу співпрацю з американськими переговірниками.NYT пише, що американські та європейські чиновники зазначили, що проєкти документів з питань безпеки були опрацьовані під час більш ніж восьми годин інтенсивних дискусій із президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками України в Берліні в неділю та понеділок. У переговорах взяли участь керівництво та посадовці з питань національної безпеки з близько десятка європейських країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію та Велику Британію.Один із проєктів документів викладає загальні принципи. Вони, за словами двох американських посадовців та кількох європейських дипломатів, є зобов'язанням, подібним до гарантії статті 5 НАТО, в якій всі країни-члени зобов'язуються надати допомогу будь-якій країні, яка зазнала нападу.Ще одна частина угоди, яку американські чиновники означили як "оперативний документ між військовими", містить більш детальну інформацію. У ній пояснюється, як американські та європейські сили будуть співпрацювати з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує знову захопити українську територію в найближчі роки.NYT додає, що жоден з проєктів документів не був оприлюднений."Особи, ознайомлені з ними, заявили, що оперативний проєкт документа містить численні конкретні вказівки, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях можливого вторгнення Росії. Один американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності, заявив, що документ є "дуже конкретним" щодо того, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію, якщо вони відбудуться", - йдеться у публікації.За даними видання, першочерговим завданням є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 000 військовослужбовців із сучасними обладнанням і підготовкою, аби вони були "потужним стримуючим фактором для Росії".NYT у публікації зазначає: "Для порівняння, армія Німеччини налічує близько 180 000 озброєних військовослужбовців".Створення таких збройних сил вимагатиме "постійної та значної підтримки" України, йдеться у спільній заяві лідерів 10 європейських країн та високопосадовців Європейського Союзу.Один європейський дипломат, за даними NYT, зазначив без уточнень, що документ містить "дуже конкретні" деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні."У проєкті документа також зазначені деталі щодо військових сил під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Чиновники відмовилися надати конкретні дані про те, які країни розмістять війська в Україні, але Зеленський заявив у вівторок, що кілька країн пообіцяли це зробити в приватному порядку.Очікується, що ці війська будуть базуватися на заході України, подалі від лінії фронту, і слугуватимуть додатковим засобом стримування будь-якої майбутньої агресії з боку Росії", - йдеться у публікації NYT.У проєкті документа, пише NYT, також детально описано, як США допомагатимуть виявляти спроби Росії створити операції під "фальшивим прапором", які можуть дати Москві привід для відновлення військових дій. Офіційні особи вже роками заявляють, що це типова тактика Росії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію