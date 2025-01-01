Які гриби ростуть у лісах волинського Полісся в грудні





Про це в коментарі Віта Домашич. З її слів, гриби помітили працівники під час моніторингу в лісовому заказнику "Сваловичівська дача".



"В лісах Любешівщини ростуть зелениці. Люди збирають, можна навіть мисочку на суп зібрати. А от те, що ростуть зараз польські гриби — це аномалія. Є також і неїстівні, як гігрофор пізній чи хрящ-молочник (гірчак), але для гірчака зараз взагалі не пора", — сказала фахівчиня.



Причиною росту грибів в цю пору року, зазначила Віта Домашич, є аномальна тепла погода в листопаді й грудні, а також велика кількість вологи у лісах.



"Що так пізно зростають цього року гриби — це аномальне зростання. Але гриби є не тільки в "Сваловичівській" дачі. Вологи багато, ранки теплі, морозу немає... На весь листопад і грудень може один раз в нас був мороз. Волога пішла в грунт — і вони ростуть!" — додала фахівчиня нацпарку.



Старший науковий співробітник парку Юрій Корх у коментарі Суспільному розповів Суспільному, що попри календарний грудень появі грибів сприяє відносно теплий грудень та зміна клімату в цілому.



"Гриби в цю пору — досить аномальне явище. Раз на 10 років відбувається такий природний цикл. Я пам'ятаю, що така сама тепла зима, точніше її початок, коли росли в лісах гриби на Любешівщині, була в 1979 році. Також пам'ятаю рік, років 10 тому десь, коли я ще 31 грудня знаходив у лісі гриби", — сказав Юрій Корх.

