Автівка на Волині збила двох жінок на переході. Постраждалі – в лікарні





Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.



27-річний водій автомобіля Skoda допустив наїзд на двох пішоходів: це сталося на пішохідному переході. Особи постраждалих встановлено - це місцеві жительки, їм 33 та 34 роки. Осіб госпіталізували до медзакладу.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.





