Росія – на третьому місці за постачанням газу до ЄС у жовтні

постачальників газу до Європейського Союзу, істотно поступаючись США та Алжиру.



Про це пише



Попри тимчасове місячне зростання, російська присутність на європейському газовому ринку залишається обмеженою.



За підсумками жовтня ЄС імпортував газу з рф на 854 млн євро, а частка росії підвищилася до 16% проти 14,5% у вересні. Водночас Сполучені Штати впевнено утримують лідерство з часткою 34,5% та обсягом поставок на 1,85 млрд євро, тоді як Алжир посів друге місце з 17,6% і 940 млн євро.



У середньостроковій перспективі тенденція для росії є негативною. За січень–жовтень 2025 року її частка в газовому імпорті ЄС скоротилася до 16,1% з 19,5% роком раніше. Це підтверджує подальшу втрату рф позицій на ключовому для неї ринку та зниження ролі російського газу в енергобалансі Євросоюзу, попри заяви кремля про збереження впливу на європейський енергетичний сектор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у жовтні зберегла лише третю позицію серед, істотно поступаючись США та Алжиру.Про це пише Reuters із посиланням на дані Євростату.Попри тимчасове місячне зростання, російська присутність на європейському газовому ринку залишається обмеженою.За підсумками жовтня ЄС імпортував газу з рф на 854 млн євро, а частка росії підвищилася до 16% проти 14,5% у вересні. Водночас Сполучені Штати впевнено утримують лідерство з часткою 34,5% та обсягом поставок на 1,85 млрд євро, тоді як Алжир посів друге місце з 17,6% і 940 млн євро.У середньостроковій перспективі тенденція для росії є негативною. За січень–жовтень 2025 року її частка в газовому імпорті ЄС скоротилася до 16,1% з 19,5% роком раніше. Це підтверджує подальшу втрату рф позицій на ключовому для неї ринку та зниження ролі російського газу в енергобалансі Євросоюзу, попри заяви кремля про збереження впливу на європейський енергетичний сектор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію