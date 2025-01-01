На Волині у грудні зацвіла анемона





Як розповів старший науковий співробітник парку в коментарі Юрій Корх, причиною такого нехарактерного природного явища є аномальна тепла погода першого місяця зими.



Рослина росте на території заповідного урочища "Бучинська дача", де її виявили працівники наукового відділу парку під час обстеження. Загалом нарахували 10 квітучих екземплярів цього виду.



За звичайних умов, сказав співробітник нацпарку, анемона дібровна зацвітає ранньою весною, але нетипово теплі та сприятливі погодні умови восени та взимку, як цьогоріч, призвели до зсуву фенологічних ритмів рослини. Зокрема, місяцем раніше в цьому ж урочищі цвіла чорниця звичайна.



Юрій Корх зазначив, що торік в урочищі "Бучинська дача" в осінньо-зимовий період фіксували один квітучий екземпляр анемони.



Волинський синоптик Василь Климюк розповідав раніше Суспільному, що минулого тижня, 7-14 грудня, температура повітря в області буде вищою за норму на 5-8 градусів: вночі від -2 до +3° тепла, вдень до +7°. З його слів, до 20 грудня очікується тепла погода без опадів.



