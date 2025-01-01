Коли у луцьких школах почнуться зимові канікули

Коли у луцьких школах почнуться зимові канікули
Учні луцьких шкіл відпочиватимуть два тижні.

На канікули діти підуть 25 грудня, а повернуться до навчання 7 січня, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

У всіх школах Луцької громади учні відпочиватимуть взимку одночасно.

Нагадаємо, у деяких навчальних закладах осінні канікули об’єднали з зимовими.

Весняні канікули відбудуться у всіх закладах освіти області за окремими графіками, які громади визначать пізніше.

