Коли у луцьких школах почнуться зимові канікули
Сьогодні, 10:39
Учні луцьких шкіл відпочиватимуть два тижні.
На канікули діти підуть 25 грудня, а повернуться до навчання 7 січня, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
У всіх школах Луцької громади учні відпочиватимуть взимку одночасно.
Нагадаємо, у деяких навчальних закладах осінні канікули об’єднали з зимовими.
Весняні канікули відбудуться у всіх закладах освіти області за окремими графіками, які громади визначать пізніше.
