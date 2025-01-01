Коли у луцьких школах почнуться зимові канікули





На канікули діти підуть 25 грудня, а повернуться до навчання 7 січня, повідомив у коментарі Віталій Бондар.



У всіх школах Луцької громади учні відпочиватимуть взимку одночасно.



Нагадаємо, у деяких навчальних закладах осінні канікули об’єднали з зимовими.



Весняні канікули відбудуться у всіх закладах освіти області за окремими графіками, які громади визначать пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні луцьких шкіл відпочиватимуть два тижні.На канікули діти підуть 25 грудня, а повернуться до навчання 7 січня, повідомив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської радиУ всіх школах Луцької громади учні відпочиватимуть взимку одночасно.Нагадаємо, у деяких навчальних закладах осінні канікули об’єднали з зимовими.Весняні канікули відбудуться у всіх закладах освіти області за окремими графіками, які громади визначать пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію