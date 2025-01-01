Помер молодий захисник з Волині Адріан Крупко

Колківська громада знову оповита глибокою, нестерпною скорботою... Надійшла страшна звістка - на Щиті додому повертається воїн-краянин.Про це повідомляють у Колківській громаді."Наш земляк, солдат, 08.09.1996 р.н. з села Криничне помер 12 грудня 2025 року в місті Самбір Львівської області. Рідні, близькі, друзі втратили улюбленого сина, брата,надійного, вірного побратима. А наша громада — ще одного Захисника, який не схибив, не зрадив, а довів свою вірність Україні найвищою ціною. Схиляємо голови у глибокій печалі та невимовній шані перед пам'яттю солдата Адріана Крупка", - йдеться у дописі.Про дату і час поховання Героя повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.