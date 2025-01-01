Помер молодий захисник з Волині Адріан Крупко
Сьогодні, 22:38
Колківська громада знову оповита глибокою, нестерпною скорботою... Надійшла страшна звістка - на Щиті додому повертається воїн-краянин.
Про це повідомляють у Колківській громаді.
"Наш земляк, солдат КРУПКО Адріан Ярославович, 08.09.1996 р.н. з села Криничне помер 12 грудня 2025 року в місті Самбір Львівської області. Рідні, близькі, друзі втратили улюбленого сина, брата,надійного, вірного побратима. А наша громада — ще одного Захисника, який не схибив, не зрадив, а довів свою вірність Україні найвищою ціною. Схиляємо голови у глибокій печалі та невимовній шані перед пам'яттю солдата Адріана Крупка", - йдеться у дописі.
Про дату і час поховання Героя повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Колківській громаді.
"Наш земляк, солдат КРУПКО Адріан Ярославович, 08.09.1996 р.н. з села Криничне помер 12 грудня 2025 року в місті Самбір Львівської області. Рідні, близькі, друзі втратили улюбленого сина, брата,надійного, вірного побратима. А наша громада — ще одного Захисника, який не схибив, не зрадив, а довів свою вірність Україні найвищою ціною. Схиляємо голови у глибокій печалі та невимовній шані перед пам'яттю солдата Адріана Крупка", - йдеться у дописі.
Про дату і час поховання Героя повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер молодий захисник з Волині Адріан Крупко
Сьогодні, 22:38
На Волині ветеранам вручили сертифікати на житло. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Загинув підліток: молодика, який п'яний спричинив смертельну ДТП біля Луцька, взяли під варту
Сьогодні, 21:16
Обірвалося життя воїна з Волині Миколи Синчука
Сьогодні, 20:36