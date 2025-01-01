Загинув підліток: молодика, який п'яний спричинив смертельну ДТП біля Луцька, взяли під варту

Загинув підліток: молодика, який п'яний спричинив смертельну ДТП біля Луцька, взяли під варту
Підозрюваного у вчиненні ДТП у Рованцях, у якій загинув підліток, взяли під варту.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За клопотанням керівника Волинської обласної прокуратури Максима Роговенка суд обрав волинянину, підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вчиненому в стані алкогольного сп'яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Встановлено, що увечері 14 грудня 2025 року 21-річний житель села Гірка Полонка Луцького району, будучи нетверезим, керував автомобілем марки «BMW 520I».

У селі Рованці він перевищив дозволену в населеному пункті швидкість руху та виїхав на праве узбіччя, де допустив зіткнення з припаркованим автомобілем.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 17-річний пасажир автомобіля «BMW 520I» отримав тілесні ушкодження та помер у лікарняному закладі.

Керівник Волинської обласної прокуратури є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні і хід досудового розслідування, яке провадить СУ ГУНП у Волинській області, перебуває на його особистому контролі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

