На Волині знайшли повітряну кулю з білоруськими цигарками

Контрабанда повітрям дала збій: прикордонники виявили кулю з білоруськими цигарками на Волині.Про це сьогодні повідомило у Фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Учора військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів Волинського прикордонного загону на Шаччині знайшли пакунок з тютюновими виробами, який зловмисники, ймовірно, планували переправити до країн ЄС за допомогою повітряної кулі. Знахідку виявили неподалік українсько-білоруського кордону.Пакунок був обмотаний чорною поліетиленовою плівкою, до нього кріпився канат із залишками повітряної кулі. Всередині знаходилося 1500 пачок цигарок марки «Мінськ» з акцизними марками республіки білорусь, а також два GPS-пристрої: один із SIM-карткою білоруського оператора зв’язку, інший — із SIM-карткою оператора Республіки Польща.З урахуванням маркування тютюнових виробів, способу їх доставки, а також наявності вказаних GPS-пристроїв, повітряна куля з незаконним вантажем білоруського виробництва, вірогідно, прямувала в напрямку Польщі.Слідчо-оперативною групою Нацполіції контрабандне куриво та технічні засоби вилучено у встановленому порядку. Орієнтовна вартість виявлених цигарок становить близько 90 тисяч гривень.