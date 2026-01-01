У Луцьку - нові ціни на харчування дітей у садочках





Для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, суми залишаються такими ж, пише



Такі норми затвердили під час засідання виконкому Луцької міської ради.



У спеціальних та інклюзивних групах харчування дітей до 4 років коштуватиме 55 грн, від 4 до 7 років — 65 грн. У санаторних групах (садок № 29) для дітей від 4 до 7 років вартість становить 75 грн на день.



Батьки, які живуть у Луцьку або платять податки в місті, сплачуватимуть 80% від цієї суми. Пільга 50% від грошової норми діє для сімей з трьома і більше дітьми.



Безоплатне харчування отримають:



діти з малозабезпечених сімей;



діти загиблих або постраждалих військових;



діти-сироти;



діти з інвалідністю;



внутрішньо переміщені діти;



діти з певними медичними потребами.



Підставою для пільг є відповідні довідки з органів соцзахисту, департаменту ветеранської політики або медичні документи.

