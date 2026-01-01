У Луцьку - нові ціни на харчування дітей у садочках
Сьогодні, 09:15
Вартість харчування однієї дитини в день у звичайних групах садочків становитиме: до 4 років — 55 грн, від 4 до 7 років — 65 грн.
Для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, суми залишаються такими ж, пише misto.media.
Такі норми затвердили під час засідання виконкому Луцької міської ради.
У спеціальних та інклюзивних групах харчування дітей до 4 років коштуватиме 55 грн, від 4 до 7 років — 65 грн. У санаторних групах (садок № 29) для дітей від 4 до 7 років вартість становить 75 грн на день.
Батьки, які живуть у Луцьку або платять податки в місті, сплачуватимуть 80% від цієї суми. Пільга 50% від грошової норми діє для сімей з трьома і більше дітьми.
Безоплатне харчування отримають:
діти з малозабезпечених сімей;
діти загиблих або постраждалих військових;
діти-сироти;
діти з інвалідністю;
внутрішньо переміщені діти;
діти з певними медичними потребами.
Підставою для пільг є відповідні довідки з органів соцзахисту, департаменту ветеранської політики або медичні документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, суми залишаються такими ж, пише misto.media.
Такі норми затвердили під час засідання виконкому Луцької міської ради.
У спеціальних та інклюзивних групах харчування дітей до 4 років коштуватиме 55 грн, від 4 до 7 років — 65 грн. У санаторних групах (садок № 29) для дітей від 4 до 7 років вартість становить 75 грн на день.
Батьки, які живуть у Луцьку або платять податки в місті, сплачуватимуть 80% від цієї суми. Пільга 50% від грошової норми діє для сімей з трьома і більше дітьми.
Безоплатне харчування отримають:
діти з малозабезпечених сімей;
діти загиблих або постраждалих військових;
діти-сироти;
діти з інвалідністю;
внутрішньо переміщені діти;
діти з певними медичними потребами.
Підставою для пільг є відповідні довідки з органів соцзахисту, департаменту ветеранської політики або медичні документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Облив бензином і підпалив»: на Волині витівки завершилися для підлітків лікарнею, а для батьків – штрафом
Сьогодні, 09:30
У Луцьку - нові ціни на харчування дітей у садочках
Сьогодні, 09:15