У Луцьку - нові ціни на харчування дітей у садочках
Вартість харчування однієї дитини в день у звичайних групах садочків становитиме: до 4 років — 55 грн, від 4 до 7 років — 65 грн.

Для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, суми залишаються такими ж, пише misto.media.

Такі норми затвердили під час засідання виконкому Луцької міської ради.

У спеціальних та інклюзивних групах харчування дітей до 4 років коштуватиме 55 грн, від 4 до 7 років — 65 грн. У санаторних групах (садок № 29) для дітей від 4 до 7 років вартість становить 75 грн на день.

Батьки, які живуть у Луцьку або платять податки в місті, сплачуватимуть 80% від цієї суми. Пільга 50% від грошової норми діє для сімей з трьома і більше дітьми.

Безоплатне харчування отримають:

діти з малозабезпечених сімей;

діти загиблих або постраждалих військових;

діти-сироти;

діти з інвалідністю;

внутрішньо переміщені діти;

діти з певними медичними потребами.

Підставою для пільг є відповідні довідки з органів соцзахисту, департаменту ветеранської політики або медичні документи.

