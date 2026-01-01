Перші кроки у два роки: історія передчасно народженого хлопчика з Волині

Перші кроки у два роки: історія передчасно народженого хлопчика з Волині
Дворічний Назар Кулініч, який народився передчасно з вагою лише 800 грамів, зробив свої перші самостійні кроки. Хлопчик з’явився на світ на 24 тижні гестації та пройшов тривалий шлях виходжування і реабілітації.

Історію передчасно народженого хлопчика 5 січня розповіли у Волинському обласному об'єднанні захисту материнства і дитинства, - повідомляє "Суспільне".

Мама хлопчика Надія Кулініч розповіла, що син народився екстрено і потребував допомоги лікарів.

"Довгий час ми перебували в реанімації, лікування давалося важко. Реабілітацію почали ще з ранніх місяців і проходимо її до цього часу", — розповідає мама хлопчика.

За словами завідувачки відділення катамнестичного спостереження Людмили Міліщук, свої перші кроки хлопчик зробив у два роки.

"Ми працювали плідно протягом двох років його життя. До дворічного віку Назар спостерігається у нас у відділенні катамнестичного спостереження, куди він приходив регулярно. Саме тут він почав тримати голівку, перевертатися, сидіти, стояти", — зазначила Людмила Міщук.

Нині він продовжує реабілітацію у Волинській обласній дитячій лікарні та Центрі комплексної реабілітації "Фенікс".


