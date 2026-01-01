На Волині під час пожежі загинув чоловік

Рятувальники Волині ліквідували пожежі та надали допомогу громадянину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.5 січня о 01:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди (літньої кухні) у селі Кадище Цуманської громади Луцького району. Загоряння було локалізоване о 02:31 та повністю ліквідоване о 02:51. Вогнем пошкоджено перекриття стелі. Ймовірна причина займання — недолік конструкції димового каналу печі. На місці працювали рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці та МПО селища Цумань. Потерпілих немає.О 06:18 надзвичайники залучалися до гасіння пожежі господарської споруди (гаража) у селі Паридуби Смідинської громади Ковельського району. Пожежу ліквідовано о 07:22. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі. Працювали рятувальники 16 ДПРП селища Стара Вижівка, а також вогнеборці МПО селищ Смідин та Луків.О 08:08 рятувальники залучалися до ліквідації пожежі в одноповерховому житловому будинку у селі Лучичі Забродівської громади Ковельського району. Горіння локалізовано о 08:34, ліквідовано о 09:04. Вогнем знищено покрівлю, перекриття, меблі та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни й перекриття. На місці пожежі надзвичайники виявили тіло чоловіка 1964 року народження.Ймовірна причина — необережність під час куріння. Працювали рятувальники 14 ДПРП селища Ратне та вогнеборці МПО с. Заброди, залучалася ланка ГДЗС.О 21:25 рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди (дровітні) у селі Зелена Ковельської громади. Горіння було ліквідоване о 22:13. Ймовірна причина — необережне поводження з попелом та золою. На місці працювали рятувальники 4 ДПРЧ та 19 ДПРЧ м. Ковель.О 23:05 у місті Нововолинськ Володимирського району рятувальники надали допомогу громадянину 1945 року народження, який потребував медичної допомоги. Надзвичайники за допомогою висувної драбини та шанцевого інструменту потрапили до квартири на третьому поверсі через балкон, відчинили двері зсередини та забезпечили доступ працівникам поліції й екстреної медичної допомоги. Працювали рятувальники 5 ДПРЧ м. Нововолинськ.