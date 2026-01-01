«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Федора Корця
Сьогодні, 10:09
До рідного дому на Волині сьогодні, 6 січня, «на щиті» повертається військовослужбовець Федір Корець.
Про це у фейсбуці повідомила Любешівська громада.
Автомобіль із тілом загиблого військовослужбовця Федора Корця виїхав з Луцька сьогодні о 09:20.
Для гідного вшанування Героя жителі Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральні дороги у своїх населених пунктах і сформувати живий коридор.
Далі траурний кортеж прямуватиме до селища Любешів.
Рух відбуватиметься вулицею Незалежності — до стели пам’яті, де буде оголошено Хвилину мовчання.
Після цього кортеж вулицею Свободи через село Люб’язь прямуватиме у село Дольськ, де відбудеться заупокійна служба та чин поховання Героя.
«Просимо жителів громади зустріти полеглого Захисника живим коридором та з гідністю вшанувати його світлу пам’ять. Просимо взяти з собою Державний Прапор України», - зазначили у громаді..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Любешівська громада.
Автомобіль із тілом загиблого військовослужбовця Федора Корця виїхав з Луцька сьогодні о 09:20.
Для гідного вшанування Героя жителі Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральні дороги у своїх населених пунктах і сформувати живий коридор.
Далі траурний кортеж прямуватиме до селища Любешів.
Рух відбуватиметься вулицею Незалежності — до стели пам’яті, де буде оголошено Хвилину мовчання.
Після цього кортеж вулицею Свободи через село Люб’язь прямуватиме у село Дольськ, де відбудеться заупокійна служба та чин поховання Героя.
«Просимо жителів громади зустріти полеглого Захисника живим коридором та з гідністю вшанувати його світлу пам’ять. Просимо взяти з собою Державний Прапор України», - зазначили у громаді..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Переможний Новий рік»: гран-прі всеукраїнського конкурсу – у юних акторів Театральної студії Волинського драмтеатру
Сьогодні, 10:52
Новорічне диво: з допомогою соцмереж волинські бійці знайшли дім для кошеняти з фронту
Сьогодні, 10:32
«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Федора Корця
Сьогодні, 10:09
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 10:08