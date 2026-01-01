«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Федора Корця

До рідного дому на Волині сьогодні, 6 січня,повертається військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомила Любешівська громада.Автомобіль із тілом загиблого військовослужбовця Федора Корця виїхав з Луцька сьогодні о 09:20.Для гідного вшанування Героя жителі Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральні дороги у своїх населених пунктах і сформувати живий коридор.Далі траурний кортеж прямуватиме до селища Любешів.Рух відбуватиметься вулицею Незалежності — до стели пам’яті, де буде оголошено Хвилину мовчання.Після цього кортеж вулицею Свободи через село Люб’язь прямуватиме у село Дольськ, де відбудеться заупокійна служба та чин поховання Героя.«Просимо жителів громади зустріти полеглого Захисника живим коридором та з гідністю вшанувати його світлу пам’ять. Просимо взяти з собою Державний Прапор України», - зазначили у громаді..