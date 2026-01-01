«Переможний Новий рік»: гран-прі всеукраїнського конкурсу – у юних акторів Театральної студії Волинського драмтеатру





Про це



«У жанрі «Театральне мистецтво» журі відзначило номер «Листи до світла» з концертної програми «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко за участі артистів театру Юлії Романець-Герел, Остапа Годлевського, Сергія Єрмаковича та естрадно-симфонічного оркестру театру», – йдеться в повідомленні.







Режисеркою-постановницею та керівницею студії є заслужена артистка України Світлана Органіста.



Пластика – від кураторок студії та артисток балету Наталії Сієнко та Юлії Пікули.



«Театральна студія зовсім скоро відзначатиме 2 роки від створення, а її учасники вже мають високі всеукраїнські нагороди – результат наполегливої праці, таланту й любові до сцени. Щиро дякуємо викладачам студії, батькам дітей та керівництву театру за підтримку, довіру й організацію простору для творчого зростання. Пишаємося та вітаємо з перемогою!» – зазначають у театрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованці Театральної студії при Волинському драмтеатрі здобули Диплом Гран-прі на Всеукраїнському багатожанровому конкурсі-дивертисменті «Переможний Новий рік», що відбувся у дистанційному форматі 31 грудня 2025 року у місті-герої Херсоні.Про це повідомляють на сторінці театру.«У жанрі «Театральне мистецтво» журі відзначило номер «Листи до світла» з концертної програми «Теплий вертеп. Пісні зими»за участі артистів театрута естрадно-симфонічного оркестру театру», – йдеться в повідомленні.Режисеркою-постановницею та керівницею студії є заслужена артистка УкраїниПластика – від кураторок студії та артисток балетута«Театральна студія зовсім скоро відзначатиме 2 роки від створення, а її учасники вже мають високі всеукраїнські нагороди – результат наполегливої праці, таланту й любові до сцени. Щиро дякуємо викладачам студії, батькам дітей та керівництву театру за підтримку, довіру й організацію простору для творчого зростання. Пишаємося та вітаємо з перемогою!» – зазначають у театрі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію