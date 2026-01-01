Поки суд розглядав одну справу щодо наркоділка з Волині, додалася друга

Справу щодо збувача нарковмісних ліків у Нововолинську направлено до суду, який визначить подальшу долю чоловіка.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо 43-річного жителя міста Нововолинськ за фактами неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).

Правоохоронці зафіксували факти збуту раніше судимим чоловіком у Нововолинську таблеток з вмістом бупренорфіну.

Заборонені для вільного продажу ліки вилучено під час проведення санкціонованих судом обшуку в оселі та автомобілі обвинуваченого.

Зауважимо, що в суді на розгляді перебуває кримінальне провадження про вчинення останнім вимагань, встановлення або поширення злочинного впливу в місцях несвободи та злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УБН ГУНП у Волинській області.

Довідково:

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.

