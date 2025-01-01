У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками

У Луцьку патрульні виявили у чоловіка речовину, схожу на наркотичну.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора в Луцьку, під час патрулювання вулиці Рогова, інспектори помітили групу осіб, які, побачивши поліцейських, різко змінили напрямок руху.

Патрульні вирішили зупинити громадян для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки. У ході перевірки в одного з чоловіків було виявлено прозорий зіп-пакет із білою кристалічною речовиною, зовні схожою на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону території до її прибуття.
Наразі внесені відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотиків без мети збуту) ККУ.
