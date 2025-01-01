«Боятися мають вороги», - танкіст волинської бригади
Сьогодні, 12:30
Танкіст волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Андрій – родом із Харківщини. Разом із побратимами він боронить рідну землю від російських загарбників.
Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
«Постріл. Вибух. У ворога – мінус танк. Ще постріл. Ще вибух. Горить ворожа беха…Російська піхота вискакує з палаючої техніки й розбігається, мов сполохане тарганяче кубло. А мій екіпаж усміхається – час для традиційної п’ятюні. Ворогів було більше, але страху ми не відчували. Ми вдома, тож боятися мають вони», - згадує воїн.
Харківщина – батьківщина воїна танкового батальйону Князівської бригади Андрія. Для нього місцеві степи пахнуть домом. І навколо – теж свої. Андрій пам’ятає Князівських велетів ще з часів служби в районі проведення АТО. Та справжньою родиною він називає свій танковий екіпаж.
– Ми всі з різних регіонів, але разом б’ємося за своє. Діємо злагоджено – і це додає впевненості у бою. Ми добре знаємо не лише свої обов’язки, але й обов’язки побратимів, тож завжди можемо замінити один одного. А ще уважні до бойової машини - ми любимо свій танк, і він нас не підводить!
Андрій захопився танками ще змалечку. Тоді поруч був дід і його розповіді про війну. У тих історіях танки поставали сталевими монстрами, здатними змінити хід бою. Після років у танкових військах Андрій переконався в цьому сам.
Тепер і він має що розповісти. Ці історії обов’язково знайдуть своїх слухачів, адже вдома на нього чекають дружина, діти та маленький онук.
А поки що історіями діляться рідні. Бо на фронті голос рідних – найкраща підтримка.
