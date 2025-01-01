ССО знищили «очі» російського С-400 у Криму
Сьогодні, 12:05
У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».
Про це ССО ЗСУ повідомили у телеграмі.
Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 «Тріумф». Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.
Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ССО ЗСУ повідомили у телеграмі.
Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 «Тріумф». Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.
Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знайшли 14-річного хлопця з Луцька, який зник два дні тому
Сьогодні, 13:01
«Боятися мають вороги», - танкіст волинської бригади
Сьогодні, 12:30
ССО знищили «очі» російського С-400 у Криму
Сьогодні, 12:05
Посмертні нагороди волинських Героїв отримали рідні
Сьогодні, 11:33
Шість країн НАТО оплатили ракети для Patriot і HIMARS
Сьогодні, 11:09