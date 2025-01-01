ССО знищили «очі» російського С-400 у Криму

уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».



Про це ССО ЗСУ повідомили у телеграмі.



Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 «Тріумф». Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.



Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операційросійського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».Про це ССО ЗСУ повідомили у телеграмі.Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 «Тріумф». Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.

