Знайшли 14-річного хлопця з Луцька, який зник два дні тому
Сьогодні, 13:01
Поліцейські знайшли 14-річного лучанина, який зник напередодні.
Про це повідомили у "Розшуку дітей ГУНП у Волинській області".
Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, о 07:27 до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що її син, Красуцький Денис Володимирович (14 років), житель м. Луцьк, пішов у вечірню пору 28 вересня та не повернувся. Телефон не активний.
"Дитину розшукали, жертвою злочину не став", - зазначили у поліції.
