Знайшли 14-річного хлопця з Луцька, який зник два дні тому
Поліцейські знайшли 14-річного лучанина, який зник напередодні.

Про це повідомили у "Розшуку дітей ГУНП у Волинській області".

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, о 07:27 до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що її син, Красуцький Денис Володимирович (14 років), житель м. Луцьк, пішов у вечірню пору 28 вересня та не повернувся. Телефон не активний.

"Дитину розшукали, жертвою злочину не став", - зазначили у поліції.

