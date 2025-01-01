Знайшли 14-річного хлопця з Луцька, який зник два дні тому

14-річного лучанина, який зник напередодні.



Про це повідомили у "Розшуку дітей ГУНП у Волинській області".



Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, о 07:27 до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що її син, Красуцький Денис Володимирович (14 років), житель м. Луцьк, пішов у вечірню пору 28 вересня та не повернувся. Телефон не активний.



"Дитину розшукали, жертвою злочину не став", - зазначили у поліції.

