Розшукують безвісти зниклого 14-річного лучанина

У Луцьку зник 14-річний хлопець.Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області"."30 вересня о 07:27 годин надійшло повідомлення про те, що син,(14 років), житель м. Луцьк, пішов у вечірню пору 28 вересня та не повернувся. Телефон не активний", - йдеться в повідомленні.Ріст 180 см, худощавої тілобудови, коротко стрижений, русяве волосся. Одягнутий у кофту жовтого кольору з капішоном, куртка зеленого кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки."У разі наявності інформації про можливе місце перебування підлітка, телефонуйте 102, або за номером 0504845324", - зазначають у поліції.