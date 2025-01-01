Розшукують безвісти зниклого 14-річного лучанина

Розшукують безвісти зниклого 14-річного лучанина
У Луцьку зник 14-річний хлопець.

Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".

"30 вересня о 07:27 годин надійшло повідомлення про те, що син, Красуцький Денис Володимирович (14 років), житель м. Луцьк, пішов у вечірню пору 28 вересня та не повернувся. Телефон не активний", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: Ріст 180 см, худощавої тілобудови, коротко стрижений, русяве волосся. Одягнутий у кофту жовтого кольору з капішоном, куртка зеленого кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки.

"У разі наявності інформації про можливе місце перебування підлітка, телефонуйте 102, або за номером 0504845324", - зазначають у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дитина, зникнення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин зачаровує каверами, народними піснями та гітарними соло
Сьогодні, 10:10
Підтвердили загибель волинянина у бою на Донеччині
Сьогодні, 09:46
Розшукують безвісти зниклого 14-річного лучанина
Сьогодні, 09:35
Убили цілу родину з дітьми: росіяни вдарили дроном по будинку на Сумщині
Сьогодні, 09:13
Подружжя параспортсменів з Волині вибороли срібло на чемпіонаті світу з веслування
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8