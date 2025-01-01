Розшукують безвісти зниклого 14-річного лучанина
Сьогодні, 09:35
У Луцьку зник 14-річний хлопець.
Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".
"30 вересня о 07:27 годин надійшло повідомлення про те, що син, Красуцький Денис Володимирович (14 років), житель м. Луцьк, пішов у вечірню пору 28 вересня та не повернувся. Телефон не активний", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: Ріст 180 см, худощавої тілобудови, коротко стрижений, русяве волосся. Одягнутий у кофту жовтого кольору з капішоном, куртка зеленого кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки.
"У разі наявності інформації про можливе місце перебування підлітка, телефонуйте 102, або за номером 0504845324", - зазначають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".
"30 вересня о 07:27 годин надійшло повідомлення про те, що син, Красуцький Денис Володимирович (14 років), житель м. Луцьк, пішов у вечірню пору 28 вересня та не повернувся. Телефон не активний", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: Ріст 180 см, худощавої тілобудови, коротко стрижений, русяве волосся. Одягнутий у кофту жовтого кольору з капішоном, куртка зеленого кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки.
"У разі наявності інформації про можливе місце перебування підлітка, телефонуйте 102, або за номером 0504845324", - зазначають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель волинянина у бою на Донеччині
Сьогодні, 09:46
Розшукують безвісти зниклого 14-річного лучанина
Сьогодні, 09:35