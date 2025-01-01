Волинянин зачаровує каверами, народними піснями та гітарними соло

Василь Троць перетворює свій Instagram на домашній концертний зал, де панують любов до музики та відчуття, що ти сидиш поруч із ним, слухаючи наживо.



Василь Троць — той, хто змушує соцмережі завмирати й ставити вогники у коментарях. На сторінці музиканта можна знайти усе: від ніжних каверів на відомі хіти до українських народних пісень у сучасному звучанні.



В одному з відео він разом із донькою виконує іноземний хіт під гітару — зал наповнений атмосферою вечора живої музики, а коментарі палають від емоцій.



Є й щемливий момент — дует із донечкою в памʼять про Андрія Кузьменка (Скрябіна). Пісня про маму звучить по-домашньому ніжно, і, здається, торкається кожного серця.



Українське — в особливій любові: у відео «При долині кущ калини» він не просто співає й грає, а ще й показує схему акордів — справжня знахідка для тих, хто хоче навчитися грати сам.



Інше відео — це справжня музичний джем: гітарне соло у виконанні Василя, на фоні колеги підтримують ритм. Це звучить драйвово й так, що хочеться підспівувати.



А ще — ніжна версія «Хочеш» від гурту «Без обмежень» у власному виконанні.

